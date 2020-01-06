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Три человека погибли при пожаре в жилом доме под Тулой

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Три человека погибли в результате пожара в жилом доме в городе Узловая Тульской области, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в экстренных службах региона.

"Возгорание произошло в одной из квартир на четвертом этаже в жилом доме на улице Суворова. По высотной лестнице удалось эвакуировать семь человек, в том числе трех детей. Погибли три человека", - сказал собеседник агентства.

По факту гибели людей проводится доследственная проверка, сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

"По предварительным данным, 6 января в одной из квартир дома, расположенного на улице Суворова города Узловая, произошло возгорание. При тушении пожара обнаружены тела проживавшего там 44-летнего мужчины и двух женщин 37 и 38 лет. Предположительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем". - говорится в сообщении.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Тула

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