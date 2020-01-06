В Петербурге на таксиста напали с ножом и угнали его машину

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга ищет четверых мужчин, которые подозреваются в разбойном нападении на водителя такси, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент произошел в ночь на понедельник. По информации правоохранительных органов, четверо неустановленных пассажиров такси напали на 28-летнего водителя: угрожая ножом и пытаясь задушить, отобрали у него деньги, а затем высадили и скрылись на его автомобиле.

Как сообщается, по данному факту возбуждено дело о разбое (статья 162 УК РФ). Принимаются меры к розыску подозреваемых.