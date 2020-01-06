Поиск

В Петербурге на таксиста напали с ножом и угнали его машину

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга ищет четверых мужчин, которые подозреваются в разбойном нападении на водителя такси, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент произошел в ночь на понедельник. По информации правоохранительных органов, четверо неустановленных пассажиров такси напали на 28-летнего водителя: угрожая ножом и пытаясь задушить, отобрали у него деньги, а затем высадили и скрылись на его автомобиле.

Как сообщается, по данному факту возбуждено дело о разбое (статья 162 УК РФ). Принимаются меры к розыску подозреваемых.

Петербург

Новости

Сбежавший из части в Забайкалье солдат задержан в Красноярске

Крым в 2019 году посетили 7,4 млн туристов

В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

Патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством

Косачев назвал отказ Трампа вывести войска из Ирака сигналом странам, где есть базы США

Медведев поблагодарил молодежную сборную России за красивую игру на ЧМ

Слуцкий усмотрел повод для оптимизма в намерении Ирана продолжить сотрудничество с МАГАТЭ

Решение о выходе из СВПД демонстрирует решимость Тегерана противостоять давлению извне, отмечают в Думе

Выход Тегерана из СВПД, вероятно, приблизит Иран к созданию атомной бомбы, считают в Думе

В Якутске зарегистрировали 68 случаев заболевания корью

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');