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"НОВАТЭК" в последний день минувшего года зарегистрировал "дочку" под строительство кораблей

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - ПАО "НОВАТЭК" в последний день минувшего года зарегистрировало новую дочернюю компанию - ООО "Арктическая перевалка", свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

Руководитель ООО - Юрий Сафьянов, который также возглавляет ООО "НОВАТЭК-Камчатка". Предприятие зарегистрировано в Москве, уставный капитал ООО составляет 30 млн рублей.

В качестве основного вида деятельности при регистрации указано строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Также указаны такие виды деятельности как строительство водных сооружений, торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, вспомогательная деятельность в области водного транспорта, деятельность инфраструктуры морских портов, включая портовые гидротехнические сооружения (причалы, морские терминалы, доки и др.); транспортная обработка грузов.

Как сообщалось, "НОВАТЭК" планирует строительство комплекса перевалки и хранения СПГ в бухте Ура в Мурманской области. Объем перевалки может составить 20 млн тонн в год. Также компания планирует организовать пункт перевалки СПГ на Камчатке объемом 20 млн тонн в год с возможным увеличением до 40 млн.

НОВАТЭК

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