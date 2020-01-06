В новгородском оздоровительном центре 16 детей пострадали от вспышки инфекции

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - От инфекционной вспышки в детском оздоровительно-образовательном центре "Гверстянец" под Великим Новгородом пострадали 16 подростков. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Новгородской администрации.

По информации регионального министерства здравоохранения, дети находятся в удовлетворительном состоянии и не нуждаются в госпитализации, отметили в пресс-службе.

Руководством учреждения принято решение о расформировании смены. На отдыхе, который начался 3 января и должен был продлиться до 12 января, находились 215 детей и подростков. Всех их в ближайшее время планируется вывезти домой. Деньги за путевки будут частично возвращены родителям.

На месте происшествия работает комиссия регионального управления Роспотребнадзора. Причина инфекционной вспышки устанавливается.