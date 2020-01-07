Поиск

В Хабаровском крае на балконе нашли замерзшего насмерть младенца

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Следствие во вторник, 7 января, возбудило уголовное дело по факту гибели семимесячного мальчика, обнаруженного замерзшим на балконе жилого дома в Николаевске-на-Амуре, сообщается на сайте СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

По данным ведомства, тело мальчика было обнаружено 5 января на балконе квартиры без внешних признаков насильственной смерти.

На место выезжала следственно-оперативная группа, проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы и вещи, имеющие значение для дела.

Минздрав Хабаровского края на своей странице в соцсетях уточнил, что семимесячного ребенка в двадцатиградусный мороз на балконе оставила мать.

Хабаровский край

Новости

Шойгу провел переговоры с главой Генштаба Ирана в связи с убийством Сулеймани

"Роскосмос" опроверг убийство своего сотрудника

Сбежавший из части в Забайкалье солдат задержан в Красноярске

Крым в 2019 году посетили 7,4 млн туристов

В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

Патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством

Косачев назвал отказ Трампа вывести войска из Ирака сигналом странам, где есть базы США

Медведев поблагодарил молодежную сборную России за красивую игру на ЧМ

Слуцкий усмотрел повод для оптимизма в намерении Ирана продолжить сотрудничество с МАГАТЭ

Решение о выходе из СВПД демонстрирует решимость Тегерана противостоять давлению извне, отмечают в Думе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');