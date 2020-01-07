В Хабаровском крае на балконе нашли замерзшего насмерть младенца

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Следствие во вторник, 7 января, возбудило уголовное дело по факту гибели семимесячного мальчика, обнаруженного замерзшим на балконе жилого дома в Николаевске-на-Амуре, сообщается на сайте СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

По данным ведомства, тело мальчика было обнаружено 5 января на балконе квартиры без внешних признаков насильственной смерти.

На место выезжала следственно-оперативная группа, проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы и вещи, имеющие значение для дела.

Минздрав Хабаровского края на своей странице в соцсетях уточнил, что семимесячного ребенка в двадцатиградусный мороз на балконе оставила мать.