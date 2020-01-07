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На трассе Пермь - Екатеринбург столкнулись 21 автомобиль

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Массовые дорожные аварии произошли в Пермском крае из-за тумана, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД во вторник.

Как рассказали в пресс-службе, ДТП случились сегодня около 12:05 (10:05 по Москве) в короткий временной интервал на 17 км автодороги Пермь - Екатеринбург. По предварительным данным, повреждения получил 21 автомобиль.

Информацией о пострадавших ведомство пока не располагает.

Одной из причин аварий стал сильный туман на этом участке дороги. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествий.

В пресс-службе регионального Минздрава агентству уточнили, что в результате ДТП, по предварительным данным, пострадали два человека, один из них госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Телеграм-канал регионального министерства территориальной безопасности сообщает, что погибших в результате аварий нет. По его данным, из-за ДТП движение на данном участке автодороги затруднено, организован объезд через село Лобаново.

Пермский край Пермь Екатеринбург

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