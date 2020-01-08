Жители Омска пожаловались на запах газа в воздухе

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Превышение предельно-допустимой концентрации по пяти вредным веществам, включая сероводород, выявили специалисты Центра экологического мониторинга и оперативного реагирования министерства природных ресурсов и экологии Омской области, сообщает в среду пресс-служба министерства.

Жалобы на сильные химические запахи в воздухе стали поступать в центр мониторинга с вечера 7 января. Всего поступило более 300 обращений, большая часть - от жителей Советского и Кировского округов.

Эколаборатория выехала на замеры.

По данным ведомства, результаты замеров эколаборатории показали превышения этилбензола (2,8 ПДК - предельно допустимая концентрация- ИФ) и сероуглерода (2,68 ПДК). На автоматизированном посту наблюдений на улице 4-я Поселковая зафиксированы превышения сероводорода (2,1 ПДК) и оксида углерода (1,02 ПДК). На автоматизированном посту наблюдений на улице 10 лет Октября превышение оксида азота (1,1 ПДК), рассказали в пресс-службе.

Информация передана в Росприроднадзор и Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года дважды были выявлены случаи превышения ПДК по вредным веществам в Советском, Кировском и Октябрьском округах Омска.

Информация об этом также была передрана в надзорные и контролирующие органы.