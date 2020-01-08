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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

На Ставрополье выявили очаг африканской чумы свиней

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Карантинные мероприятия проводятся в Буденновском районе Ставропольского края, где выявлен очаг африканской чумы свиней (АЧС). Это следует из постановления губернатора региона, опубликованном на краевом сайте официальной правовой информации.

Карантин введен в селе Покойном "в связи с выявлением очага африканской чумы свиней на территории подворья на улице Калинина". Это сделано в целях недопущения распространения АЧС.

Глава Буденновского района Андрей Соколов сообщил, что в подворье погибли сразу несколько свиней. "В одном из частных домовладений от африканской чумы погибло несколько животных. Сейчас основная задача - минимизировать возможность распространение АЧС. Для этого на территории села Покойного введены ограничительные меры", - написал он в инстаграме.

В частности, на выездах из населенного пункта установлены санитарные контрольно-пропускные пункты для контроля ввоза и вывоза животных. Организован подомовой обход села.

Ставропольский край

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