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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Нарьян-Мар остался без воды из-за аварии на водоводе

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Водоснабжение отключили во всех районах Нарьян-Мара в среду из-за утечки на водоводе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города.

"Водоснабжение уже отключено. Сейчас откачивают воду, определяют место аварии и в ночь выходят на раскопки трубы, из которой течет вода", - сказал собеседник.

Он отметил, что ориентировочное время ликвидации аварии неизвестно.

По информации пресс-службы, утечка произошла в районе дома 20 по улице Ленина.

В администрации добавили, что в пяти точках города работают колодцы на скважинах, в которых можно набрать питьевую воду.

НАО Нарьян-Мар

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