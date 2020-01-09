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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Косачев заявил о миновавшем риске войны между США и Ираном

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Риск возникновения крупномасштабных военных действий из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке миновал, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"В обозримом будущем войны между США и Ираном не будет - ни в ядерном, ни в гибридном варианте. Противникам удалось остановиться у края пропасти, разорвав взаимный круг обвинений в агрессии", - отмечает он в своем фейсбуке в четверг утром.

Самое главное, пишет глава комитета - произошло своего рода "обнуление" претензий, когда каждая из сторон считает себя победителем, каждая оставила за собой "последнее слово" и каждая анонсировала свои последующие действия только как "вынужденный и пропорциональный ответ" на действия оппонента.

"Следовательно, начинается новая игра - "кто первый моргнёт", и эта игра по любому лучше новых авиаударов и новых атак на посольства", - констатирует Косачев.

Константин Косачев США Иран

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Крушение украинского самолета в Иране

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