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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

СК начал проверку по факту падения сноубордистов с подъемника в Чите

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Забайкалье Следственный комитет начал проверку информации журналистов о падении двух мужчин с подъемника в горнолыжном комплексе "Высокогорье" в Чите. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления комитета.

Региональные СМИ сообщили, что 8 января два сноубордиста упали с высоты четырех метров. Оба сейчас находятся в городской клинической больнице, один в реанимации, другой - в отделении травматологии, сказали ИА "Чита.Ру" в пресс-службе краевого Минздрава. Врачи оценивают состояние обоих пострадавших как тяжелое.

Следователи собираются осмотреть место происшествия, изучить технические документы на подъемник, опросить пострадавших, врачей и руководителей спорткомплекса.

Администрация "Высокогорья" заявила во "ВКонтакте", что подъемник полностью исправен, а сноубордисты упали, по предварительным данным, из-за раскачивания троса при подъеме. Авторы сообщения напомнили о правилах по использованию подъемника и, в частности, о том, что трос нельзя раскачивать.

Родственница одного из пострадавших сказала ИА "Чита.Ру", что на подъемнике "произошла техническая неисправность": "Замотался трос и они упали". Она считает, что, поскольку оба пострадавших были на сноубордах, они не сумели вовремя открепиться и отскочить.

Чита Забайкалье СКР Минздрав Высокогорье

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