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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Суд прекратил дело о призывах к терроризму из-за песни "Убить президента"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд, расположенный в Москве, в четверг прекратил уголовное дело в отношении музыканта Вячеслава Елисеева, которого обвиняли в призывах к терроризму за песню "Убить президента".

Пресс-секретарь суда Ирина Жирнова сообщила "Интерфаксу", что дело прекращено в связи с истечением срока давности. Она уточнила, что музыканту вменялась статья средней тяжести, срок давности по которой составляет шесть лет. По ее словам, он истек сегодня ночью.

Руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков со ссылкой на адвоката организации Ильнура Шарапова, представлявшего интересы обвиняемого, отметил в своем телеграм-канале, что Елисеева решение суда устроило. По мнению защитника, "это был максимально возможный положительный вариант в суде".

Как уточнили в "Агоре", бывшего юриста завода, входящего в структуру Ростеха, и музыканта Елисеева задержали в октябре 2018 года с тремя свертками амфетамина, гашиша и марихуаны. Мужчина утверждал, что купил наркотики для себя.

Когда Елисеев находился в СИЗО, против него возбудили еще одно дело - по ч.1 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Следствие настаивало, что, записав в 2012 году песню "Убить президента" и опубликовав клип на нее, Елисеев совершил "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в виде убийства президента РФ".

Защита же настаивала, что мотивы музыканта не были связаны с тем, чтобы призывать к убийству президента. По словам адвоката, "общественной опасности текст не содержит, поскольку имеет характер литературной гиперболы, причем нереализуемой".

Чиков уточнил, что по делу о наркотиках Елисеев был ранее приговорен к трем годам колонии общего режима и сейчас остается в колонии.

Вячеслав Елисеев

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