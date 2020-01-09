Поиск
ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Пропавшую в Пятигорске школьницу нашли живой

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Пропавшая в начале января 13-летняя девушка из Пятигорска найдена живой, она находилась в другом городе, сообщает вечером в четверг пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Ведомство отмечает, что, по предварительным данным, преступлений в отношении нее не совершалось.

В пресс-службе краевого главка полиции уточнили, что девочка уехала за пределы Ставрополья - в Новороссийск, где ее и нашли. В ГУ МВД отметили, что сейчас школьницу везут в Пятигорск, где ее передадут органам ставропольского СК для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что с 3 на 4 января девочка ушла из дома в Пятигорске и о ее местонахождении не было ничего известно. По данному факту было возбуждено дело об убийстве.

Пятигорск

Новости по теме

Новости
Убийство солдат сослуживцем в Забайкалье

Раскрыто имя сослуживца Шамсутдинова, подозреваемого в неуставных отношениях

Что произошло за день: четверг, 9 января

Источник сообщил о двух взрывах на НПЗ "Лукойла" в Коми

Источник сообщил о двух взрывах на НПЗ "Лукойла" в Коми

В Ухте загорелся нефтеперерабатывающий завод

Архангельский суд вынес решение о сносе нескольких объектов на полигоне Шиес

Архангельский суд вынес решение о сносе нескольких объектов на полигоне Шиес

Акции "Распадской" подорожали на фоне пожаров в Австралии

Омскую школьницу заподозрили в жестоком убийстве матери

Дело Baring Vostok

Фигурантов "дела Baring Vostok" обвинили в выдаче безвозвратного кредита

Фигурантов "дела Baring Vostok" обвинили в выдаче безвозвратного кредита

Суд прекратил дело о призывах к терроризму из-за песни "Убить президента"

В Петербурге охладели к идее переименования Советских улиц в Рождественские

В Петербурге охладели к идее переименования Советских улиц в Рождественские
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');