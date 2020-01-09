Пропавшую в Пятигорске школьницу нашли живой

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Пропавшая в начале января 13-летняя девушка из Пятигорска найдена живой, она находилась в другом городе, сообщает вечером в четверг пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Ведомство отмечает, что, по предварительным данным, преступлений в отношении нее не совершалось.

В пресс-службе краевого главка полиции уточнили, что девочка уехала за пределы Ставрополья - в Новороссийск, где ее и нашли. В ГУ МВД отметили, что сейчас школьницу везут в Пятигорск, где ее передадут органам ставропольского СК для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что с 3 на 4 января девочка ушла из дома в Пятигорске и о ее местонахождении не было ничего известно. По данному факту было возбуждено дело об убийстве.