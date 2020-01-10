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Магаданский пенсионер получил 24 года лишения свободы за убийство 4-летней девочки

Также мужчине назначено принудительное наблюдение и лечение у психиатра

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Магаданский областной суд приговорил к длительному сроку лишения свободы 65-летнего местного жителя, признанного виновным в надругательстве и убийстве четырехлетней девочки весной 2019 года, сообщает прокуратура региона.

"Суд, с учетом представленных стороной обвинения доказательств, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года, с отбыванием первых семи лет в тюрьме, остальной части - в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Кроме того, суд с учетом заключения экспертизы назначил осужденному принудительное наблюдение и амбулаторное лечение у психиатра.

Суд установил, что 12 мая прошлого года мужчина заманил ребенка в свою квартиру, где совершил в отношении нее особо тяжкие преступления. Осужденный полностью признал свою вину.

Исчезновение ребенка в прошлом мае в поселке Снежный (Магадан) вызвало широкий общественный резонанс. Девочку несколько дней искали полиция, спасатели, волонтеры. Тело пропавшего ребенка обнаружили на полигоне бытовых отходов.

Магадан

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