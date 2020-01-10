Российский рынок акций открылся легким снижением индексов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Российский рынок акций открылся в пятницу смешанной динамикой blue chips на фоне выросших мировых фондовых площадок, на ослаблении напряженности на Ближнем Востоке нефти и на ожиданиях заключения торговой сделки между США и Китаем.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи снизился на 0,1% и составил 3114,07 пункта, индекс РТС снизился на 0,1%, до 1600,8 пункта, котировки основных "фишек" изменились в пределах 3,1%.

Доллар подешевел на 13 копеек, до 61,16 рубля.

Подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2" акции "ФСК ЕЭС" (-3,1%, до 0,20576 рубля: дивиденды за 9 месяцев 2019 года составят 0,0088096 рубля на акцию).

Также просели котировки ПАО "Полюс" (-0,9%), "РусАла" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Мобильных телесистем" (-0,6%), "Ростелекома" (-0,5%), "Яндекса" (-0,4%).

Подорожали акции "Мечела" (+2,3%), "Распадской" (+0,6%), "Магнита" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), "Северстали" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,3%).

В США в четверг основные индексы обновили максимумы на фоне прогресса в переговорах о торговой сделке между США и Китаем, а также на признаках ослабления напряженности на Ближнем Востоке.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ отправится в США, где на следующей неделе подпишет первую часть торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином, сообщил Bloomberg со ссылкой на Минторговли Китая. В ведомстве отметили, что стороны поддерживают тесные контакты.

Президент США Дональд Трамп 31 декабря написал в твиттере, что намерен подписать промежуточное торговое соглашение с Китаем 15 января.

Прогресс в торговых переговорах с Китаем позволил, по крайней мере, на данный момент, отодвинуть на второй план угрозу конфликта между Вашингтоном и Тегераном, пишет MarketWatch.

Кроме того, улучшению настроений на рынке способствовали комментарии Трампа относительно проведенного Ираном обстрела баз в Ираке, на которых находятся американские военные. Президент США констатировал, что в результате осуществленных Ираном в ночь на среду ракетных ударов американцы не пострадали: "У нас нет пострадавших. Все наши солдаты - в безопасности, а военным базам причинен лишь минимальный ущерб".

"Как кажется, Иран отступил, что является хорошим обстоятельством для всех вовлеченных (в ситуацию - ИФ) сторон и очень хорошей вещью для мира", - сказал Трамп в ходе заявления о планах разрешения иранского кризиса.

В четверг Трамп объявил, что американские санкции против Тегерана, анонсированные после ракетного удара Ирана по иракским базам, уже действуют. "Это уже сделано. Мы усилили их. Они и так были очень суровые, но теперь они усилились значительно", - заявил в Белом доме президент, не уточнив, в чем же заключаются новые санкции против Ирана.

В пятницу в Азии сохраняется позитивная динамика индексов, хотя и меньшими темпами, чем накануне (японский Nikkei 225 подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Нефть утром в пятницу проседает, завершая неделю снижением впервые с ноября. 10:01 мартовские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 0,1%, до $65,34 за баррель, февральские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке также дешевели на 0,1%, до $59,48 за баррель.

В центре внимания рынка остается конфликт между США и Ираном, трейдеры оценивают вероятность возникновения перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока в результате обострившейся обстановки в регионе.

С начала этой недели Brent подешевела примерно на 5%, WTI - почти на 6%.

Президент США Дональд Трамп ранее на этой неделе заявил о необходимости выработать новое соглашение с Ираном, которое "сделает мир более безопасным". Его заявления несколько успокоили трейдеров.

Палата представителей США большинством голосов приняла резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента Дональда Трампа по Ирану. Резолюция, предписывающая президенту прекратить военные действия с Ираном, если только Конгресс не даст на это специального разрешения или США не столкнутся с "неминуемым вооруженным нападением". Принятый документ, однако, является символическим и не имеет силы закона.