Новый барельеф Лермонтова установили в Кисловодске на месте похищенного

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Место похищенного в Кисловодске бюста Михаила Лермонтова занял новый бронзовый барельеф поэта, сообщает пресс-служба Национального парка Кисловодский.

В ночь на 24 июля 2019 года неизвестные испортили архитектурный ансамбль, в центре которого находился барельеф Лермонтова. Он был похищен накануне годовщины памяти поэта и целостность композиции нарушилась.

Барельеф Лермонтова в Кисловодске был установлен в 1948 году. В 2017 году памятник был отремонтирован.