"Перемещение" городов Ингушетии в другие регионы на сайте госуслуг списали на техошибку

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Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Некорректное навигационное определение некоторых сел и городов Ингушетии на едином портале государственных и муниципальных услуг, а также отображение этих населенных пунктов в составе близлежащих регионов является следствием технической ошибки, сообщил "Интерфаксу" директор республиканского МФЦ Башир Кодзоев.

"Портал государственных услуг России - это федеральный ресурс, и МФЦ Ингушетии не имеет технической возможности как-то корректировать информацию на данном сайте. То, что там некоторые населенные пункты республики отображаются некорректно, - это техошибка, так происходит по всей стране", - сказал Кодзоев.

По его словам, специалисты МФЦ уже отправили навигационные корректировки в Москву, так что в ближайшее время все неточности будут исправлены.

Ранее в интернете распространялась информация, что на едином портале государственных и муниципальных услуг населенные пункты Ингушетии отнесены к Чечне и Северной Осетии. Это вызвало негодование у жителей республики, они стали массово отправлять жалобы администраторам портала с требованием разъяснить произошедшее.

К примеру, ингушский Карабулак и сельское поселение Барсуки оказался отнесен и к Ингушетии, и Чечне, населенный пункт Долаково - сразу к трем регионам: Ингушетии, Чечне и Северной Осетии. А вот ингушское Плиево, по версии портала Госуслуги, является только чеченским и входит в Назрановский район ЧР, хотя муниципального образования даже со схожим названием там никогда не было.

Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) - это федеральная государственная информационная система. Она обеспечивает гражданам, предпринимателям и юридическим лицам доступ к сведениям о государственных и муниципальных учреждениях и оказываемых ими электронных услугах.