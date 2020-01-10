При столкновении шести машин с автобусом под Пермью пострадали 12 человек

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Двенадцать человек пострадали в массовой дорожной аварии на трассе в Пермском крае, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального Минздрава в пятницу.

Среди пострадавших шесть детей, их отпустили домой после оказания им медицинской помощи. Трое взрослых госпитализированы, один получает амбулаторную помощь. Информация еще по двум пострадавшим взрослым уточняется.

Автобус и шесть автомобилей столкнулись днем в пятницу на Краснокамской объездной дороге (часть федеральной трассы М-7 "Волга" в Пермском крае). В автобусе находились 36 пассажиров, часть из которых - участники спортивной команды из Чайковского в возрасте 10-11 лет.

Из-за аварии движение на этом участке трассы было перекрыто. Сейчас дорога открыта, однако, по данным сервиса "Яндекс.Пробки", на участке есть затруднения в движении.