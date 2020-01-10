Военнослужащих на Ставрополье арестовали за продажу автомата, пистолетов и патронов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Ставропольский гарнизонный военный суд арестовал двух военнослужащих одной из воинских частей Минобороны РФ и офицера МВД по делу о сбыте оружия, сообщает пресс-служба суда.

Они обвиняются по части 2 статьи 222 УК РФ (незаконный сбыт оружия и боеприпасов).

По данным суда, в декабре 2019 года фигурантов дела уличили в сбыте пистолетов Макарова, автомата Калашникова и патронов к ним.