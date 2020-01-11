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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

Ледовая переправа в Китай Поярково - Сюнькэ открыта в Приамурье

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Специальная комиссия одобрила открытие международной ледовой переправы Поярково (Россия) - Сюнькэ (КНР) через реку Амур в Амурской области.

"На территории Михайловского района допущена к эксплуатации международная ледовая дорога Поярково - Сюнькэ. Переправа соответствует всем нормативным требованиям", - говорится в сообщении Главного управления МЧС по региону в субботу.

Переправа, связавшая смешанный пункт пропуска через государственную границу РФ Поярково и китайский уезд Сюнькэ, стала девятой ледовой дорогой, открытой этой зимой в Приамурье. На стадии подготовки также переправа на реке Селемдже в Мазановском районе поселка Ивановский.

Амурская область

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