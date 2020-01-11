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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

В Тульской области более 700 домов остались без света

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Энергоснабжение нарушено в Ясногорском районе Тульской области, сообщила в субботу пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Как рассказали в МЧС, без света остались 723 дома различной этажности в городе Ясногорске.

Причиной нарушения стал обрыв линии электропередач между опорами.

На месте происшествия находятся аварийно-восстановительная бригада Ясногорского РЭС и оперативная группа Ясногорского пожарно-спасательного гарнизона.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.

С утра в Тульской области идет сильный снегопад.

Тульская область МЧС

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