В Тульской области более 700 домов остались без света
Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Энергоснабжение нарушено в Ясногорском районе Тульской области, сообщила в субботу пресс-служба Главного управления МЧС по региону.
Как рассказали в МЧС, без света остались 723 дома различной этажности в городе Ясногорске.
Причиной нарушения стал обрыв линии электропередач между опорами.
На месте происшествия находятся аварийно-восстановительная бригада Ясногорского РЭС и оперативная группа Ясногорского пожарно-спасательного гарнизона.
Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.
С утра в Тульской области идет сильный снегопад.