Генконсул РФ в Мюнхене опроверг задержание бизнесмена Евгения Пригожина

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Информация о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина не соответствует действительности, сообщил "Интерфаксу" генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа.

"Он действительно прилетел рейсом "Аэрофлота", но его никто не задерживал", - сказал собеседник агентства. По словам дипломата, местная полиция официально подтвердила консульству, что никакого задержания не было.

Ранее немецкий журнал Zuerst! сообщил, что Пригожин накануне якобы был задержан в аэропорту Мюнхена. В настоящее время материал на сайте издания недоступен.