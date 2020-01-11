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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

Пожар на комбикормовом заводе под Белгородом ликвидирован

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание на комбикормовом заводе в Белгородской области, сообщила в субботу пресс-служба регионального управления МЧС.

"В 22:08 (время московское - ИФ) объявлена локализация пожара, в 22:17 ликвидация открытого горения, в 22:26 полная ликвидация", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в 21:49 на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о хлопке пылевоздушной смеси в производственном цехе по переработке зерна в муку в белгородском селе Беленькое Борисовского района по улице Песчаное.

Установлено, что произошел хлопок на шестом этаже в семиэтажном производственном здании, с последующим возгоранием. Несущие конструкции не повреждены, нарушено остекление здания.

Всего к ликвидации пожара привлечено 39 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС - 15 человек и 7 единиц техники.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших, которые с травмами были госпитализированы.

Белгородская область

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