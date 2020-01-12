Два землетрясения произошло в Кузбассе

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,9 зарегистрирован в Кемеровской области, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр подземного толчка, зафиксированного в 00:20 по Москве в воскресенье, имел координаты 54.17 градуса северной широты и 86.44 градуса восточной долготы и находился на серной окраине поселка Краснобродский.

Интенсивность сотрясений в эпицентре по шкале MSK-64 в сообщении не указана.

Кроме того, в 03:41 по Москве зафиксировано землетрясение магнитудой 2,5, его эпицентр имел координаты 54.67 градуса северной широты и 86.24 градуса восточной долготы, эпицентр находился на восточной окраине города Ленинск-Кузнецкий.

По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН, сейсмичность в Кузбассе, в основном, имеет техногенный характер и связана с интенсивными горными работами, для ее изучения необходимо расширить сеть сейсмостанций в регионе.