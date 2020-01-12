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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

Три человека погибли в аварии на рязанском участке трассы М-5

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Рязанской области произошла авария с участием Hyundai и Lada Largus. Как сообщили "Интерфаксу" региональном УВД, три человека погибли и восемь получили тяжелые травмы.

Авария произошла минувшей ночью, около 2:30, в Шацком районе на трассе М5 "Урал". По предварительным данным, причиной ее стали неблагоприятные погодные условия.

Как уточнили в Минздраве Рязанской области, состояние пострадавших тяжелое, все они находятся в реанимации.

Рязанская область

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