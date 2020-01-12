На Украине задержали подозреваемых в убийстве жены выходца из Чечни Осмаева

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Задержан предполагаемый организатор убийства участницы спецоперации в Донбассе Амины Окуевой, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

По его словам, всего в группу входили семь человек. Несколько из них были задержаны в сентябре 2019 года. Сегодня был задержан и организатор убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа.

Покушение на Окуеву и ее супруга, выходца из Чечни Адама Осмаева, было совершено 30 октября 2017 г. Их автомобиль расстреляли из автоматического оружия на железнодорожном переезде в Киевской области. Окуева скончалась, Осмаев получил ранения.

Как сообщил Клименко, ДНК подозреваемого совпало с ДНК на оставленном на месте убийства Окуевой оружии.

Первое покушение

1 июня 2017 года в Киеве было совершено покушение на участников силовой операции в Донбассе, служивших в рядах батальона полиции "Киев-2", Осмаева и Окуеву. Совершивший нападение мужчина, представившийся иностранным журналистом, загодя договорился с супругами о встрече. "Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет Глок и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка", - сообщила полиция. У нападавшего обнаружили загранпаспорт гражданина Украины на имя Александра Дакара.

Осмаев в свое время обвинялся на Украине в подготовке теракта против Владимира Путина в 2012 году. В сентябре 2013 года в России был приговорен к 10 годам лишения свободы второй фигурант этого дела Илья Пьянзин, которого Украина экстрадировала в Россию.

Европейский суд по правам человека рекомендовал Украине не выдавать Осмаева России, после чего Украина решила приостановить процесс экстрадиции. 19 ноября 2014 года после более 2,5 года заключения он был освобожден из-под стражи.