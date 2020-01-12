Отель загорелся в Тверской области

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Под Тверью загорелся отель, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его данным, горит кровля жилого комплекса загородного отеля в Конаково. Гости и персонал эвакуированы.

Отель расположен на берегу Волги, рассчитан на одновременное проживание около 400 гостей.

Главное управление МЧС по Тверской области подтверждает, что в городе Конаково на ул. Пригородной произошел пожар.

На место пожара убыли отделения семи пожарно-спасательных частей и СПСЧ (специализированная пожарно-спасательная часть).

По данным МЧС, персонал в количестве 50 человек вышел до прибытия пожарных подразделений. Погибших и пострадавших нет.