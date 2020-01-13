Россияне ждут от 2020 года напряженности в экономике и политике

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Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Более половины россиян (57%) полагают, что 2020 год будет напряженным для экономики РФ, политическую напряженность прогнозируют 55% жителей России, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

В то же время, согласно опросу, по 31% сограждан не ждут в наступившем году политической или экономической напряженности.

По данным "Левада-центра", количество сограждан, допускающих возможность массовых протестов в наступившем году, примерно равна количеству россиян, считающих подобное развитие событий невозможным: 45% участников считают протесты возможными, 47% респондентов придерживаются противоположной точки зрения.

Кроме того, две трети россиян (65%) сообщили об уверенности в том, что для них и их семей 2020 год окажется спокойным, 28% участников опроса думают, что в этом плане год будет напряженным.

Опрос проведен 12 - 18 декабря 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.