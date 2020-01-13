Сотрудников ФСИН предложили наделить правом объявлять предостережение заключенным

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, наделяющий сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) правом объявлять официальное предостережение заключенным о недопустимости действий, ведущих к правонарушениям.

Законопроект (№ 880707-7) о внесении изменений в закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" и Уголовно-исполнительный кодекс РФ, опубликованный в понедельник в электронной базе системы обеспечения законодательной деятельности, был подготовлен председателем комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией Василием Пискаревым и замглавы комитета Александром Хинштейном.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что документ "поможет устранить правовую коллизию", которая заключается в том, что органы УИС, наряду с органами внутренних дел, прокуратурой и ФСБ, занимаются профилактикой правонарушений, однако не имеют необходимых полномочий на применение таких мер воздействия, в отличие от указанных ведомств.

Председатель комитета Пискарев пояснил журналистам, что если предложенные поправки будут приняты, сотрудники УИС смогут объявлять арестованным официальное предостережение "о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения".

"Предостережение - важная мера профилактического воздействия на осужденных, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", - отметил Пискарев.