В РПЦ увидели опасность в снижении брачного возраста в России

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов раскритиковал обсуждаемые планы повсеместного понижения брачного возраста в России.

"Это шаг к педофилии. Если сейчас за растление 16-летней ты получишь срок, а тогда (в случае понижения брачного возраста - ИФ) - нет, уже по закону ей можно замуж выходить. Тут шито белыми нитками все", - заявил священник в эфире радио "Радонеж", отвечая на вопросы слушателей.

По мнению представителя Церкви, отход народов России от традиционных нравственных ценностей стал причиной того, что молодежь теперь раньше вступает во "взрослые" отношения. "Другое дело - на Кавказе или в Закавказье: ну там тебя братья просто "зарежут" - вот тебе и погулял... А здесь-то народ расхристан полностью, никаких тебе устоев, сама дочка будет каблучком топать, который мама ей купила... и говорить: я хочу, это моя жизнь, я право имею, вы все террористы, экстремисты и так далее", - сказал протоиерей.

В то же время он признал, что у некоторых народов девушки созревают довольно рано, и среди них "вполне можно" установить порог брачного возраста в 16 лет. Однако в остальной части России, считает священник, девушкам следует выходить замуж не ранее 18 лет.

"А парням раньше 21 года я бы не разрешал, потому что у них в голове еще совершенно нет никаких устоев", - добавил протоиерей.

В декабре 2020 года правительство планирует рассмотреть поправки в Семейный кодекс РФ, корректирующие брачный возраст. В частности, будет уточнен перечень оснований, по которым лица, не достигшие 18 лет, могут заключить брак. С инициативой о внесении таких поправок в начале января выступило министерство юстиции РФ.