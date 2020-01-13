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В Псковской области скончался пешеход, сбитый при попытке помочь пострадавшим в ДТП

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В больнице умер один из пешеходов, сбитых утром в понедельник в Псковском районе при попытке помочь пострадавшим в ДТП, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УМВД.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, погибший - мужчина 1960 года рождения. Он вышел из своего транспортного средства, поспешил на место ДТП и попал под автомашину Lexus. Второй из пострадавших пешеходов находится в больнице.

В понедельник утром в 07:52 в деревне Стяглы Псковского района, по предварительной информации, водитель автомашины Chery Tiggo, двигавшийся со стороны Пскова, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Logan. В результате погибли все находившиеся в автомобилях: водитель Renault 1997 года рождения и водитель и пассажир Chery.

Кроме того, автомобиль Lexus сбил двух пешеходов, которые оказались недалеко от места ДТП и поспешили на помощь пострадавшим.

Псковская область

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