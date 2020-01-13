Двух наркополицейских заподозрили в вымогательстве 500 000 рублей взятки

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону двух полицейских арестовали по обвинению в вымогательстве 500 000 рублей у гражданина за то, чтобы его не привлекали к ответственности за оборот наркотиков. Об этом сообщили в областном управлении Следственного комитета.

По делу проходят начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД "Азовский" и оперуполномоченного из этого отделения. По версии следствия, они действовали сообща, по предварительному сговору. Им вменили получение взятки и ее вымогательство в крупном размере (пункты "а", "б", "в" части 5 статьи 290 УК).

Подозреваемых задержали при получении денег сотрудники ФСБ.

После этого полицейских уволили из правоохранительных органов.