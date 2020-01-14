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Правительство упростит трудоустройство мигрантов

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ предстоящей осенью намерено внести на рассмотрение Госдумы законопроект, в котором предлагается освободить от плановых проверок предприятия, привлекающие на работу мигрантов, сообщает во вторник газета "Известия".

"Поправки, предусматривающие отказ от проведения плановых проверок индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при осуществлении федерального государственного контроля в сфере миграции, МВД должно предоставить уже в июне. Об этом говорится в плане законопроектной деятельности правительства на 2020 год. Согласно ему, в сентябре документ планируется внести на рассмотрение Госдумы", - говорится в публикации.

В кабинете министров считают, что законодательное нововведение будет способствовать экономическому росту государства.

Издание отмечает, что инициативу поддерживают и ведущие объединения предпринимателей: там убеждены, что есть другие способы выявлять нелегальную миграцию, а иностранцы сегодня нужны стране из-за сокращения численности населения.

Между тем, по имеющимся у газеты данным, в Госдуме к предложению правительства отнеслись неоднозначно: некоторые парламентарии придерживаются мнения, что таким образом работы могут лишиться граждане РФ, труд которых обходится бизнесу дороже.

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