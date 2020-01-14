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В России собрались отменить плановые проверки рабочих-мигрантов

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ собирается осенью внести в Госдуму законопроект, в котором предлагается освободить от плановых проверок предприятия, привлекающие на работу мигрантов, сообщает во вторник газета "Известия".

По данным издания, МВД уже в июне должно представить поправки об отказе от плановых проверок в сфере миграции индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. В плане законопроектной деятельности правительства на 2020 год говорится, что в сентябре документ планируется внести на рассмотрение Госдумы.

В кабинете министров считают, что освобождение от таких проверок будет способствовать экономическому росту страны.

Ведущие объединения предпринимателей поддержали эту инициативу, отметив, что для выявления незаконной миграции есть и другие методы. Там считают, что в наши дни рабочие-иностранцы нужны России, так как численность ее населения сокращается.

Однако в Госдуме, как отмечают "Известия", к инициативе отнеслись неоднозначно. Некоторые депутаты думают, что из-за нее некоторые граждане РФ могут лишиться рабочих мест, так как их труд обходится бизнесу дороже, чем работа мигрантов.

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