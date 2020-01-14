КС запретил добиваться возврата субсидий на жилье по формальным причинам

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Конституционный суд запретил чиновникам требовать возврата субсидий на жилье по формальным причинам и обязал суды в таких ситуациях тщательно изучать конкретные обстоятельства.

Это решение суд принял по жалобе участницы федеральной целевой программы по развитию сельских территорий Марины Алисовой. Она оспаривала конституционность отдельных правил Типового положения о предоставлении селянам соцвыплат на строительство или покупку жилья в рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года".

Алисова как сотрудница сельской больницы ранее получила субсидию на строительство дома на условии, что она оформит его в собственность в течение 17 месяцев с момента выдачи денег. Подрядчик строительства, который получил за дом около 1,2 млн рублей, вовремя дом не построил. Областные чиновники и местная администрация отказались продлить сроки оформления дома и потребовали от Алисовой вернуть деньги. Суды сочли, что возникшие между сторонами правоотношения носят социальный, а не гражданско-правовой характер. Теперь, в соответствии с решением КС, они должны будут пересмотреть дело Алисовой.

КС решил, что с получателя субсидии нельзя требовать возврата денег, если он сделал все, что от него зависело, чтобы выполнить условия предоставления помощи.

"Не может производиться взыскание денежных средств с гражданина, если он проявил заботливость, осмотрительность и предпринял все зависящие от него меры для реализации целевой выплаты и регистрации права собственности на приобретенное жилье в срок. При этом совершение контрагентом гражданина противоправных действий не может само по себе предопределять вывод о недобросовестности получателя выплаты", - подчеркнул суд.

Также КС запретил судам не оценивать достаточность установленного чиновниками срока для покупки и оформления жилья.

Оспариваемые Алисовой нормы суд счел конституционными, поскольку они предполагают, что суды будут взыскивать с получателей субсидий деньги, только когда изучат все обстоятельства, имеющие значение для дела.

Только отсутствие регистрации права собственности в данном случае не может быть основанием для возврата субсидии, это означало бы сугубо формальный подход к отправлению правосудия и противоречило Конституции, определил КС.

Правительству суд рекомендовал уточнить правовое регулирование таких ситуаций и предусмотреть дифференциацию сроков оформления жилья в в зависимости от выбранного гражданином способа реализации потребности в жилище.