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Прокуратура проверит сообщения СМИ об уголовном деле против избитого в колонии заключенного

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Красноярского края начала проверку информации СМИ о возбуждении уголовного дела в отношении осужденного, избитого в исправительном учреждении, сообщает пресс-служба надзорного ведомства во вторник.

По данным местных СМИ, с помощью уголовного дела о вымогательстве на заключенного хотят психологическое давление, чтобы он изменил показания по ранее возбужденному уголовному делу о превышении сотрудниками колонии полномочий.

Ранее заключенный заявил о том, что в августе 2019 года сотрудники исправительного учреждения применяли к нему насилие. По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сказали в прокуратуре.

В ходе проверки прокуратура изучит основания возбуждения уголовного дела и даст оценку законности решения органов предварительного следствия.

В ведомстве отметили, что сейчас расследование дела о превышении полномочий сотрудниками колонии продолжается, следователь готовится предъявить подозреваемому обвинение.

ФСИН Красноярский край

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