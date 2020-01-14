Горы мусора вывезли из квартиры уборщицы в Челябинске после жалоб соседей

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Четыре самосвала с мусором вывезли из двухкомнатной квартиры жительницы Челябинска, которую суд по иску соседей обязал очистить жилье от нечистот, сообщает во вторник пресс-центр управления Федеральной службы судебных приставов области.

Ведомство отмечает, что владелица жилья сама работает в клининговой компании - убирает сетевой продуктовый магазин. Она отказалась добровольно избавляться от хлама, который копила несколько лет, и проводить уборку, хотя из-за гор мусора в двухкомнатной квартире у нее даже не было спального места. Она объяснила свое нежелание нехваткой времени и усталостью после работы. Поэтому для вывоза мусора приставы заключили договор с подрядчиками.

"В кухне стояли три холодильника, заполненные сгнившими продуктами. Люди работали в противогазах - настолько чудовищен и невыносим был воздух в квартире. Среди хлама, кишевшего насекомыми и их личинками, были обнаружены истлевшие останки кошек", - отмечается в сообщении.

Четырех живых кошек из квартиры забрали, причем две из них оказались больны и сильно истощены. Их передали волонтерам-зоозащитникам.

Управление ФССП отмечает, что после вывоза мусора женщина, ставшая кошмаром для своих соседей, пришла к судебному приставу и заявила, что ее лишили "комфортного пространства". Приставы не исключают, что в скором времени она вновь заполнит жилье отходами с ближайших помоек.