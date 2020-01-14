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Экс-руководителей Центра развития ядерной медицины обвинили в мошенничестве

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Бывшие руководители Федерального государственного унитарного предприятия "Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины" ФМБА РФ (ФГУП "ФЦПИРОЯМ" ФМБА РФ) стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве на сумму около 180 млн руб, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Дело было возбуждено в марте 2019 года, сейчас по нему проходят четыре человека. Дело возбудили по факту хищения у центра бюджетных денег, выделенных по госконтракту на проектирование комплекса зданий медсанчасти на космодроме "Восточный".

По версии следствия, подозреваемые через петербургский филиал ФГУП пперечислили на счет фиктивной компании около 170 млн рублей, а затем обналичили, сказал собеседник агентства.

космодром Восточный ФМБА Петербург

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