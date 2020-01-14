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Суд оштрафовал подростков-праворадикалов за нападение на антифашиста

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Фрунзенский суд Петербурга оштрафовал трех подростков и одного совершеннолетнего подсудимого за нападение на антифашиста. Как сообщила пресс-служба городских судов, их признали виновными в хулиганстве по мотивам идеологической вражды (ч.2 ст. 213 УК).

Осужденные придерживаются праворадикальной идеологии и националистических взглядов. Суд установил, что 4 января они вступили в предварительный сговор и вечером на станции метро "Обводный канал" напали на потерпевшего, которого по внешним признакам определили как антифашиста. Ему угрожали ножами, в лицо выпустили заряд из аэрозольного пистолета и дважды распыляли газовые баллончики. После этого они скрылись с места нападения.

Троих подсудимых суд оштрафовал на 40 000 рублей каждого, четвертому штраф сократили до 10 000 рублей с учетом четырех месяцев предварительного ареста.

Петербург Фрунзенский суд

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