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В Тольятти совершена серия нападений на автобусы

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Тольятти водители пассажирских автобусов пожаловались на серию нападений вандалов, которые разбили стекла у шести машин. По фактам возбуждены два уголовных дела, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Проверка по жалобе водителей установила, что на их автобусы напали в обеденное время, когда в салоне не было пассажиров. Это случилось на улице 40 лет Победы. Водители услышали звон стекла и обнаружили повреждения боковых окон. В одном из автобусов был обнаружен металлический шарик диаметром 16 мм.

Затем другие водители сообщили, что в четырех автобусах, которые ездили по маршруту в Автозаводском районе, обнаружены небольшие сквозные соответствия в окнах.

В результате никто не пострадал.

Полицейские ищут камеры видеонаблюдения, а также владельцев машин с видеорегистраторами, записи которых могли бы помочь расследованию. Также они проводят поквартирные обходы близлежащих домов, торговых и общественных организаций в поисках очевидцев.

Тольятти

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