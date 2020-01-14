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Сервис по доставке продуктов Golama объявил о закрытии

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Сервис по доставке продуктов из магазинов Golama объявил о своем закрытии.

Об этом компания сообщила в письмах клиентам и на своих страницах в соцсетях. "С 15 января 2020 года мы закрываемся. Новость неприятная, но мы были рады доставлять вам продукты!" - говорится в распространенных сообщениях.

На запрос "Интерфакса" в компании не ответили.

Golama - сервис быстрой доставки продуктов и товаров для дома. Компания доставляет товары из магазинов крупных ритейлеров, в том числе Мetro, "Ленты", "ВкусВилла", "Азбуки вкуса". По данным InfoLine, доля Golama на рынке online grocery в 2018 году составляла 1,7% (у аналогичного сервиса iGooods было 5,2%).

В июне 2019 года Golama договорился с VEB Ventures (структура ВЭБ.РФ) о привлечении финансирования в размере до 500 млн рублей. Сервис собирался инвестировать эти средства в развитие доставки продуктов и товаров для дома в Москве.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", уставный капитал ООО "Лама Маркет" (основное юрлицо сервиса) был увеличен до 515 тыс. рублей с 200 тыс. рублей. Изменение было зарегистрировано 18 декабря. По данным "СПАРКа", основными владельцами ООО "Лама Маркет" являются Владимир Ямбуренко (39,7%), Владимир Долгих (20,5%), Елена Ямбуренко (19,2%) и Павел Кузьмин (9,9%).

"Лама Маркет" владеет 100% долей в ООО "Лама-М" - операционной компании сервиса. Выручка "Лама-М" в 2018 году составила 183,5 млн рублей, чистая прибыль - 332 тыс. рублей.

Golama

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