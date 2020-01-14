В работе "ВКонтакте" произошел сбой

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В работе социальной сети "ВКонтакте" произошел сбой, следует из данных интернет-сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Сбои зафиксированы с 17:00 по Москве. Представитель "ВКонтакте" подтвердил "Интерфаксу", что ряд пользователей могли столкнуться с ограничениями в работе соцсети. "Мы оперативно восстанавливаем работу", - отметил он, не уточнив причину сбоя.

Большинство жалоб связаны с общим сбоем сайта (77%), сбоем сообщений (18%) и проблема с входом на сайт (4%).

Пользователям соцсети оказался недоступен раздел "Новости". Многие аккаунты отображаются как удаленные или заблокированные.

Жалобы поступают из России. Наибольшее число сбоев зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Самаре и Перми.