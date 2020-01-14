Главврачу больницы в Дагестане заменили условный срок на реальный за хищение 250 млн руб.

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Верховный суд Дагестана ужесточил приговор по делу о мошенничестве в отношении бывшего главврача первой больницы Махачкалы Меджида Алиева.

Представитель ВС республики Зарема Мамаева уточнила, что Алиев признан виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество) УК РФ. Ему назначено наказание в виде 5,5 лет колонии общего режима и штрафа в размере 2,5 млн рублей.

Суд также постановил взыскать с Алиева в пользу территориального управления ФОМС и Минздрава Дагестана 247,5 млн рублей - это размер ущерба, нанесенного осужденным своими преступными действиями.

28 октября 2019 года Алиев Советским районным судом Махачкалы по данному делу был приговорен к 6 годам лишения свободы условно. "Районная прокуратура обратилась в Верховный суд с апелляционной жалобой на данное решение, и оно было отменено", - пояснила Мамаева.

Алиев был задержан сотрудниками УФСБ России по Дагестану 15 сентября 2018 года в рамках уголовного дела о мошенничестве. Его обвинили в хищении бюджетных средств в размере около 250 млн рублей.

Согласно материалам следствия, Алиев, будучи главным врачом первой больницы Махачкалы, начислял своим подчиненным незаконные премии и завышенные зарплаты. Дополнительные денежные выплаты в последующем медперсонал возвращал главврачу обратно.

Кроме того, в 2015 году Алиев в сговоре со своим знакомым построил восьмиэтажное здание на территории медучреждения. Этот участок земли был незаконно оформлен в собственность знакомого осужденного, а затем новым собственником передан в аренду этой же больнице за плату.