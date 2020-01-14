РЖД предложили ввести в КоАП и УК новые статьи для хулиганов на транспорте

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" предлагает на законодательном уровне усилить ответственность за хулиганство на транспорте для повышения уровня безопасности пассажиров; РЖД предлагает с этой целью ввести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс (УК) новые статьи.

Как заявил заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов на заседании комитета по транспорту и строительству Государственной думы РФ во вторник, компания предлагает выделить хулиганство на транспорте в отдельное административное правонарушение. В частности, предлагается ввести новую статью 20.1.1 КоАП ("Мелкое хулиганство на транспорте"), предусматривающую более строгое наказание за повторное правонарушение в течение года, говорится в презентации топ-менеджера.

Кроме того, РЖД хочет дополнить УК РФ новой статьей за правонарушения в отношении проводников поездов. "За применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угрозы применения насилия в отношении персонала: штраф до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы (или иного дохода) осужденного за период до одного года, либо принудительными работами до двух лет... За применение насилия, опасного для жизни или здоровья - штраф до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы (или иного дохода) осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами до пяти лет", - говорится в материалах Пегова.

Помимо этого, РЖД хочет двукратно усилить административную ответственность, прежде всего за распитие алкоголя в запрещенных местах, появление в общественном месте в состоянии опьянения и нарушение запрета на курение, добавил замглавы РЖД.

С этой целью компания предлагает внести соответствующие изменения в КоАП. Согласно материалам Пегова, штрафы за курение и распитие спиртных напитков в общественных местах предлагается увеличить с 500-1500 рублей до 1000-3000 рублей.