Мэрия Омска проверит информацию об избиении таксиста бригадой дорожных рабочих

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Департамент городского хозяйства администрации Омска начал служебную проверку по факту инцидента между бригадой дорожных рабочих и таксистом, который пытался объехать место уборки снега, сообщает мэрия города.

Накануне, 14 января, очевидец опубликовал пост в соцсети "ВКонтакте", сообщив, что пять рабочих избили водителя такси, который пытался проехать участок уборки дороги в Советском округе Омска. Пользователь отметил, что пять спецмашин заняли все попутные полосы. Когда таксист попытался встроиться в их колонну, чтобы проехать, работники стали его "давить".

"Потом все остановились, вышли пять человек и избили водителя. Ударили по боковому стеклу и пытались вытащить с сиденья", - сообщил пользователь, добавив, что рабочие несколько раз ударили таксиста по лицу, а потом с силой захлопнули дверь.

В омской мэрии в среду журналистам сообщили, что 14 января дорожники прометали магистраль и двигались колонной с включенными спецсигналами. "По словам руководителя бригады, таксист неоднократно пытался вклиниться в колонну, останавливая спецмашины, и создавал аварийную ситуацию", - отметили в мэрии.

Когда двигаться а таком режиме стало невозможно, "колонну вместе с машиной такси остановили "для проведения переговоров". Применение физической силы дорожники отрицают.

В УМВД России по Омской области "Интерфаксу" сообщили, что по факту инцидента в ведомство обращений ни от кого не поступало.