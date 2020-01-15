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Пожар на иранском судне в Махачкале потушили

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В морском торговом порту Махачкалы потушили пожар на иранском сухогрузе, никто не пострадал, сообщили в МЧС Дагестана.

Причина возгорания еще выяснена. Ранее сообщалось, что пожар начался в капитанской каюте. В тушении участвовали сотрудники МЧС и порта.

По факту началась доследственная проверка, уведомило Южное следственное управление СКР на транспорте.

Источник "Интерфакса" ранее сообщал, что в порту горел иранский танкер.

Махачкала Иран МЧС Дагестан СКР

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В порту Махачкалы загорелся иранский танкер

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