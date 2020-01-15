Пожар на иранском судне в Махачкале потушили
Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В морском торговом порту Махачкалы потушили пожар на иранском сухогрузе, никто не пострадал, сообщили в МЧС Дагестана.
Причина возгорания еще выяснена. Ранее сообщалось, что пожар начался в капитанской каюте. В тушении участвовали сотрудники МЧС и порта.
По факту началась доследственная проверка, уведомило Южное следственное управление СКР на транспорте.
Источник "Интерфакса" ранее сообщал, что в порту горел иранский танкер.