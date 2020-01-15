Педагога фотокружка в Омске будут судить за педофилию с 8 пострадавшими

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Педагога омской станции юннатов будут судить за педофилию, сообщает СУ СКР по Омской области.

По данным следствия, 35-летний Андрей Москаленко, обучая детей фотографии на занятиях станции юннатов, "неоднократно совершал сексуальные действия в отношении восьми девочек в возрасте от 12 до 15 лет". Отмечается, что он не только учил подростков, но и фотографировал их.

Фотографа заподозрили в преступлениях по статье 134 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летия) и части 3 статьи 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух и более человек), ему грозит до 12 лет заключения. Во время следствия он находился под арестом.