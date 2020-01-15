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ХроникаПослание президентаОбновлено в 12:34

Искра, Милолика, Волямир, Амур и Цветана родились в Петербурге в 2019 году

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Комитет по делам записи актов гражданского состояния Петербурга по итогам 2019 года выдал 59 тысяч 665 свидетельств о рождении, родители некоторых детей дали им необычные имена, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

Самыми популярными именами среди мальчиков, как и в прежние годы, стали Александр, Михаил, Максим, Артем, Иван. Девочек чаще всего называли София, Алиса, Мария, Анна, Анастасия.

Самыми редкими и необычными именами стали Амур, Волямир, Ермил, Север, Элемир у мальчиков и Искра, Милолика, Олимпия, Таша, Цветана у девочек.

За прошедший год зарегистрировано 49 тысяч 380 браков и 27 тысяч 101 развод.

В 2018 году комитет выдал 64 тысячи 573 свидетельства о рождении. В городе была создана 51 тыс. 591 семья, разводов оформлено 26 тыс. 455.

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