ВЦИОМ раскрыл расходы россиян на празднование Нового года

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В этом году россияне потратили в среднем 14 446 рублей на новогодние праздники, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

Это на 4% больше, чем траты в прошлом году (13 870 рублей). Из этой суммы на новогодний стол россияне потратили в среднем 4 708 рублей, а на подарки друзьям и близким — чуть больше (5 505 рублей).

В подарок чаще всего россияне получали конфеты, напитки и деликатесы (27%) или парфюмерию и косметику (25%). Также популярными презентами стали сувениры (14%), одежда или обувь (12%), деньги (11%).

В ходе опроса также выяснилось, что три четверти граждан (76%) праздновали наступление 2020 года у себя дома, каждый десятый был в гостях. Исследование также показало, что за рубежом Новый год встретили 1% россиян.

По данным опроса, 15% россиян работали в новогодние выходные, что меньше, чем год назад, когда на работу выходили 21% респондентов.

Тем, как они провели эти праздничные каникулы, удовлетворены 73% респондентов, что на 4% больше, чем в прошлом году. Как и было запланировано, чаще всего россияне во время длинных выходных ходили в гости (30%) и гуляли на природе (28%).

Также многие ходили на каток, катались на лыжах или санках (17%), были в кино или водили детей на представления (17%), посещали театры и концерты (14%), а также ездили за город или на дачу (11%).

Инициативный всероссийский опрос был проведен 9 января 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.