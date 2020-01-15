Поиск
ХроникаПослание президентаОбновлено в 12:34

ВЦИОМ раскрыл расходы россиян на празднование Нового года

ВЦИОМ раскрыл расходы россиян на празднование Нового года
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В этом году россияне потратили в среднем 14 446 рублей на новогодние праздники, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

Это на 4% больше, чем траты в прошлом году (13 870 рублей). Из этой суммы на новогодний стол россияне потратили в среднем 4 708 рублей, а на подарки друзьям и близким — чуть больше (5 505 рублей).

В подарок чаще всего россияне получали конфеты, напитки и деликатесы (27%) или парфюмерию и косметику (25%). Также популярными презентами стали сувениры (14%), одежда или обувь (12%), деньги (11%).

В ходе опроса также выяснилось, что три четверти граждан (76%) праздновали наступление 2020 года у себя дома, каждый десятый был в гостях. Исследование также показало, что за рубежом Новый год встретили 1% россиян.

По данным опроса, 15% россиян работали в новогодние выходные, что меньше, чем год назад, когда на работу выходили 21% респондентов.

Тем, как они провели эти праздничные каникулы, удовлетворены 73% респондентов, что на 4% больше, чем в прошлом году. Как и было запланировано, чаще всего россияне во время длинных выходных ходили в гости (30%) и гуляли на природе (28%).

Также многие ходили на каток, катались на лыжах или санках (17%), были в кино или водили детей на представления (17%), посещали театры и концерты (14%), а также ездили за город или на дачу (11%).

Инициативный всероссийский опрос был проведен 9 января 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ

Новости
Послание президента

Всех учеников 1-4 классов в России будут кормить бесплатно

Послание президента

Путин раскритиковал губернаторов за работу по созданию яслей

Послание президента

Путин назвал острейшей проблемой и угрозой демографии низкие доходы населения

Послание президента

Путин предложил ввести ежемесячные выплаты бедным на детей от трех до семи лет

Путин предложил ввести ежемесячные выплаты бедным на детей от трех до семи лет

Белорусский оператор "Дружбы" запланировал ежемесячные ремонты трубопровода

Дело о пытках в ярославской колонии

Первый фигурант дела о побоях в ярославской колонии осужден на 4 года

В деле об убийстве главы центра "Э" Ингушетии появилось еще двое задержанных

В деле об убийстве главы центра "Э" Ингушетии появилось еще двое задержанных

Обвиняемого в убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре признали невменяемым

"Ъ" узнал о завершении расследования дела о крупнейшей в РФ сети подпольных казино

"Ъ" узнал о завершении расследования дела о крупнейшей в РФ сети подпольных казино

Операторы платного ТВ отключили управление просмотром общедоступных каналов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');