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ХроникаПослание президентаОбновлено в 12:34

Самолет в США сбросил топливо на несколько школ во время экстренной посадки

В результате пострадали десятки человек

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет американской авиакомпании Delta Airlines сбросил топливо на район, где были расположены несколько школ, во время экстренной посадки под Лос-Анджелесом, передает в среду BBC News.

В результате незначительно пострадали по меньшей мере 60 человек, большинство из которых оказались детьми. Отмечается, что пострадавшие обратились к врачам с жалобами на раздражение кожи и проблемы с дыханием. Оказалось, что в числе пострадавших - ученики и персонал шести калифорнийских школ. Так, в начальной школе города Кудаи, расположенного в 26 км от аэропорта Лос-Анджелеса, ученики двух классов находились снаружи в момент сброса топлива.

В Delta Airlines подтвердили, что самолет сбросил топливо, чтобы снизить свою посадочную массу. Федеральное управление гражданской авиации США ( FAA) проведет расследование инцидента.

Представитель ведомства Аллен Кеницер (Allen Kenitzer) пояснил, что самолетам в США разрешается сбрасывать топливо во время вынужденных посадок, однако это разрешается делать в необитаемых районах и на большой высоте, чтобы сбрасываемое топливо рассеивалось в небе, прежде чем достигнет земли.

Как уточняет New York, инцидент произошел во вторник, 14 декабря. Самолет Delta Airlines, вылетевший из аэропорта Лос-Анджелеса, направлялся в Шанхай. Вскоре после взлета у лайнера возникли проблемы с двигателем, поэтому было принято решение вернуться в аэропорт вылета.

Delta Airlines Лос-Анджелес США

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